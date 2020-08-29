Водитель и пассажир «Ниссана» насмерть разбились, влетев под фуру на Дунайском проспекте

Смертельное ДТП на Дунайском проспекте унесло жизни двух мужчин. Фото: vk.com/spb_today

На Дунайском проспекте Санкт-Петербурга «Ниссан» на большой скорости влетел под попутную фуру. В результате страшного ДТП на месте скончались водитель и пассажир иномарки. Причины жесткой аварии пока неизвестны. Удар был такой силы, что тела мужчин долго не могли вытащить, спасатели МЧС для этого резали салон авто.

Автомобиль влетел под фуру на большой скорости. Фото: vk.com/spb_today

В сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» некоторые очевидцы утверждают, что погибшие были одеты в форму правоохранительных органов, однако доказательств этому нет. «Комсомолка» направила запрос в ГИБДД, но там внезапно заявили, что дело забрали в ГУ МВД. Позже в пресс-службе Главка рассказали о подробностях аварии, но о личностях погибших ничего не сообщили.

Шансов выжить у водителя и пассажира не было. Фото: vk.com/spb_today

- 28 августа около 19:35 43-летний водитель «Ниссана Серена» наехал на грузовой автомобиль MAN. Перед этим иномарка задела по касательной «Митсубиси Аутлендер». Водитель и пассажир «Ниссана» скончались на месте ДТП от полученных травм. По факту происшествия проводится проверка, - передает пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.