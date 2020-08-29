Милонов призвал убрать весь фастфуд из фудкортов в Санкт-Петербурге

Милонов призвал открыть все фудкорты в Санкт-Петербурге, предварительно убрав оттуда весь фастфуд. Фото: Олег ЗОЛОТО

Виталий Милонов признал, что кинотеатры в фудкорты Санкт-Петербурге все-таки надо открыть. Однако депутат Госдумы предложил управляющему партнеру Fort Group Максиму Левченко, собиравшему коллективную жалобу от городских предпринимателей, сначала убрать куда подальше фастфуд, прежде чем просить что-то от Смольного или УФАС.

- Богатые тоже плачут! Миллиардер Левченко снова дерет три шкуры с бедных предпринимателей. Его интересует просто дополнительное бабло. У нас же нет в Петербурге дефицита мест, где можно покушать. И без вашего вонючего «Макдональдса» и «Бургер Кинга»! Да плевать нам на этих олигархов. Хоть сдохнут они все! Но вообще – я не против фудкортов. Пускай они работают. Но надо сделать шаг навстречу интересам людей и выгнать к чертям «Макдональдсы». Тогда там станет нормально, - обратился Милонов к Левченко в эфире своей программы на радио «Комсомольская правда в Петербурге» на 92.0 FM.

Напомним, что после новостей о том, что владельцы закрытых фудкортов и кинотеатров собираются жаловать в УФАС, губернатор Александр Беглов попросил Роспотребнадзор побыстрее разрешить заведениям работать, но при условии соблюдения стандартов безопасности.