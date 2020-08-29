Последние летние выходные в Петербурге будут дождливыми

Следующая неделя тоже начнется с дождей Фото: Олег ЗОЛОТО

Последние дни августа будут, увы, не солнечными, как ранее предполагалось, а серыми и дождливыми. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Однако резких похолоданий не ожидается. В субботу, 29 августа, столбики термометра поднимутся до 19 градусов тепла, в течение дня в городе ожидаются кратковременные дожди. Подобная картина сохранится и в воскресенье.

- Ночью, 30 августа, в городе на Неве будут идти дожди. Днем тоже не обойдется без осадков, - сообщают метеорологи. – Температура воздуха ночью составит 12-14 градусов тепла, а днем воздух прогреется до 20 градусов. Атмосферное давление будет меняться несильно.

Погода немного ухудшится в понедельник. И если ночью будет так же, как и накануне, то днем немного похолодает - температура воздуха составит 15-17 градусов тепла. Также ожидаются и дожди. Местами сильные.