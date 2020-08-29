Коронавирус в Карелии, последние новости на 29 августа 2020 года

29 человек пополнили списки выздоровевших Фото: Олег ЗОЛОТО

Опасное заболевание не перестает бушевать в Карелии. За прошедшие сутки в республике коронавирусом заразились еще 46 жителей. Об этом сообщают в оперативном штабе по борьбе с COVID-19. Таким образом, в общей сложности с начала пандемии вирус подхватили 3098 человек.

- Есть и положительная статистика. За минувшие сутки от коронавируса вылечились 29 человек. Всего в Карелии после ковида выздоровели 2288 жителей, -пояснили в оперативном штабе.

За прошедшую ночь, к счастью, в республике от коронавируса никто не умер. Более печальная картина была накануне, когда списки тех, чьи жизни унесло опасное заболевание, пополнил еще один человек. Всего же с начала пандемии в Карелии от ковида умерли 29 жителей.

Очевидно, что в регионе продолжают следить за безопасностью и тестировать людей на коронавирус. За минувшие сутки проведено 1224 исследований на COVID-19. Общее количество тех, кого проверили на наличие инфекции, в Карелии достигает 142 630 человек.