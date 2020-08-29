КАД встал в жесткую пробку из-за дорожных работ и ДТП

Затор растянулся на несколько километров Фото: Олег ЗОЛОТО

В субботний день автомобилистам снова придется постоять в пробке на кольцевой автодороге. Затор случился на внутреннем кольце в районе Большого Обуховского моста. На этом участке сейчас ведутся дорожные работы, однако, как передают очевидцы, ситуацию усугубляют сразу два ДТП.

- На 59-м километре авария в среднем ряду. Еще одно ДТП случилось после съезда с моста также в правом ряду, - передает очевидец по имени Константин.

Также из отметок на Яндекс.Картах следует, что авария около моста случилась примерно в 9.45 часов утра, второе ДТП, предположительно, произошло в 11.05. Пробка уже растянулась на несколько километров. Движение парализовано как на самом Большом Обуховском мосту, так и на въезде и выезде с него.

Пробка на этом участке КАД наблюдалась и накануне, 28 августа. Отмечалось, что стоя в ней, автомобилисты могли потерять больше часа времени