Несколько фонтанов «сломались» 29 августа в Петергофе

Несколько часов с утра не работали фонтаны в Нижнем парке Фото: Олег ЗОЛОТО

Гости музея-заповедника «Петергоф», которые в свой заветный выходной решили полюбоваться красотой здешних фонтанов, были неприятно удивлены, когда узнали, что часть «достопримечательностей» не работает. Сегодня, 29 августа, некоторые из них действительно на время отключались. В их числе каскад «Шахматная гора», фонтаны «Римские», «Адам» и «Сноп» у Монплезира. Все они находятся в Нижнем парке.

Как пояснили в пресс-службе музея-заповедника, фонтаны не работали по техническим причинам. Сотрудники «Петергофа» извинились за это перед посетителями в соцсетях. Однако долго гостям музея скучать без фонтанов не пришлось.

- Спустя час фонтанная команда все починила! Весь Нижнии парк снова работает, - обрадовали посетителей сотрудники музея.

Напомним, в этом году из-за пандемии в Петергофе пришлось отменить традиционный фестиваль, на который съезжались тысячи туристов со всей страны. Этой осенью Праздника фонтанов не будет.