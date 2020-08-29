Гореловский путепровод, обвалившийся накануне в Красном Селе, оперативно восстановили

Дорожники оперативно прибыли на место. Фото: КРТИ

Подъезд к Гореловскому путепроводу, где на днях обвалился асфальт, удалось быстро отремонтировать. Дорожные службы укрепили обрушившийся участок и расчистили проезд к садоводству «Содружество». Об этом сообщает Комитет по развитию транспортной инфраструктуры на своей официальной странице ВКонтакте.

- Ночью в оперативном режиме произведена подбивка мешками с песком дорожного основания и прочищен проезд к СНТ «Содружество», - говорится в публикации. - Никаких обрушений асфальта и других элементов дороги на данный момент не зафиксировано. Продолжаются работы по восстановлению насыпи. Ограничений для транспорта нет – движение осуществляется в штатном режиме.

Как поясняют в КРТИ, асфальт на Гореловском путепроводе обвалился в ночь с пятницы на субботу из-за сильных дождей. Потоки воды размыли песок вдоль дороги, и покрытие попросту не выдержало. Теперь дорожникам предстоит укрепить насыпь специальной сеткой и восстановить грунт. Известно, что Гореловский путепровод открыли месяц назад после долгой реконструкции. Однако, как поясняют в Комитете, рухнувший участок под нее не попал.

- В срочном порядке на объект выехали представители СПб ГКУ «Дирекции транспортного строительства», которые определили, что произошел размыв старой насыпи вне границ реконструируемого путепровода, - сообщается на странице Комитета. - Данный участок дороги будет реконструирован следующим этапом – в 2021 году планируется приступить к проектированию.