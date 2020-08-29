Свыше 6 миллиардов рублей потратит Смольный на обеспечение безопасности в петербургских школах

Однако линейки пройдут только для 1 и 11 классов Фото: Олег ЗОЛОТО

Пандемия коронавируса, которая не миновала и Петербург, отразилась и на сфере образования. Чтобы сделать обучение в школах безопасным, городские власти намерены выделить из регионального бюджета более 6 миллиардов рублей. Об этом на своей странице ВКонтакте сообщил губернатор Александр Беглов.

- Самое главное - обучение будет очным,- отмечает градоначальник. - Ученики будут приходить на занятия и уходить в разное время, чтобы не создавать скопления в «часы пик». По возможности школы откроют дополнительные входы. Каждое утро ученикам и сопровождающим родителям на входе будут измерять температуру.

Кроме того, может поменять и расписание занятий. Оно может включать в себя сдвоенные уроки в одном кабинете, чтобы сократить перемещения детей по школе. А чтобы соблюсти все санитарные нормы, будет введена дополнительная регулярная уборка помещений, а также генеральная – не реже одного раза в неделю.

Что касается торжественных линеек 1 сентября, то они, как сообщается на странице губернатора, пройдут только для 1 и 11 классов.