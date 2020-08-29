Новый железнодорожный мост через Неву свяжет Санкт-Петербург и Ленинградскую область

Предпроектные работы уже проведены Фото: Артем КИЛЬКИН

Проект строительства нового железнодорожного моста через Неву сегодня, 29 августа, обсудили губернаторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Александр Беглов и Александр Дрозденко общались по этому вопросу по телефону. Главы регионов уверены, что возведение нового моста позволит увеличить скорость движения грузовых составов к морским портам северной части Финского залива и государственной границе.

Кроме того, вывод транзитного грузового движения на Северо-Восточный железнодорожный обход, реконструкция существующей и строительство новой железнодорожной инфраструктуры позволит также организовать движение пассажирских электропоездов по диаметральным маршрутам.

- Петербург и Ленинградская область - два самостоятельных субъекта Федерации, но одна агломерация. Мы не имеем альтернативы нашему тесному сотрудничеству. Это идет на пользу жителям обоих регионов, - отметил Александр Беглов.

Предпроектные работы, которые помогут определить трассу Северо-Восточного железнодорожного обхода по маршруту Павлово-на-Неве – Сосново, уже выполнены. На этом участке планируется построить двухпутную, электрифицированную железнодорожную линию протяженностью около 85 километров. Ориентировочная стоимость проекта - 109 миллиардов рублей.