Количество зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 29 августа 2020 года: плюс 189 заболевших

За минувшие сутки есть и выздоровевшие - их 95 человек Фото: Олег ЗОЛОТО

«Комсомолка» приводит последние данные по количеству зараженных коронавирусом в Санкт-Петербурге на 29 августа 2020 году. Так, за минувшие сутки опасную инфекцию подхватили еще 189 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с ковид-19.

- По состоянию на 29 августа было выявлено на два случая заражения коронавирусом больше, чем накануне, - отметили в штабе. – В общей сложности в Северной столице с начала пандемии ковидом заразились 36 293 человека.

Однако не обошлось и без выздоровевших. За прошедшие сутки от коронавируса вылечились 95 петербуржцев. Всего в городе на Неве зарегистрировано 25 625 случаев выздоровления после ковид-19.

Из-за того, что пандемия не перестает бушевать, петерубржцев продолжают тестировать на коронавируса. Таким образом, за прошлые сутки в Северной столице на ковид-19 обследовали 21 837 человек.