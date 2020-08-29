Трехлетняя девочка выпала из окна второго этажа в дачном поселке во Всеволожском районе

У малышки диагностирован в том числе перелом основания черепа Фото: Артем КИЛЬКИН

За жизнь маленькой петербурженки сейчас борются врачи детской городской больницы №19. Трехлетняя девочка получила множество травм после того, как выпала из окна дачного дома во Всеволожском районе. В больницу малышку доставили в тяжелом состоянии в том числе с переломом основания черепа и левой бедренной кости.

- Примерно около 11 часов утра, находясь на даче в дачном доме 56 ДНП «Хиттолово», по недосмотру родителей, девочка подошла к открытому окну и, облокотившись на москитную сетку, выпала, - поясняет «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

Как выяснилось, мать пострадавшего ребенка – безработная жительница Петербурга, отец – также неработающий гражданин Белоруссии, который год назад приехал в Россию с частным визитом. По словам источника, семья является благополучной и не состоит на учете в ОДН.