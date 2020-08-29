Более 3 миллионов человек планируют привить от гриппа в Петербурге

Также вакцину получат почти 500 тысяч детей Фото: Олег ЗОЛОТО

Все те, кто долгое время переживал о своем здоровье, наконец-то могут сделать прививку от гриппа. В Северной столице началась вакцинация жителей. Как отметили в Смольном, в общей сложности в городе планируют привить 3,2 миллионов петербуржцев, в том числе почти 500 тысяч детей.

- В этом году прививки от гриппа и пневмонии приобретают особое значение. Мы столкнулись с опасным, малоизученным вирусом КОВИД-19 и должны использовать все проверенные средства защиты, - отметил губернатор Александр Беглов. - К их числу относятся и прививки от сезонного гриппа, который способен усугубить течение любого заболевания, в том числе вызванного КОВИД-19. Каждый из нас должен подумать о том, чтобы обезопасить себя и окружающих. В первую очередь это касается врачей, учителей, воспитателей. Но считаю, что позаботиться о себе должен каждый.

Сезонная вакцинация также пройдет и в петербургских вузах. Студентам и преподавателям предлагают сделать прививку от гриппа до 19 октября. Получить вакцину можно будет либо прямо в вузе, либо по месту жительства.