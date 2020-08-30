Коронавирус в Карелии, последние новости на 30 августа 2020 года: без летальных исходов

За сутки на коронавирус проверили 951 жителя республики Фото: Олег ЗОЛОТО

О ситуации с коронавирусом на утро 30 августа сообщили в оперштабе республики Карелия. По официальным данным, за сутки «ковид» диагностировали еще у 32 человек. Итого общее число заболевших дошло до 3130.

– В Петрозаводске заболели еще 17 человек, в Сортавале – четверо, В Кондопоге – трое, а в Святозере – два человека, – сообщают в оперативном штабе республики Карелия. – По одному человеку заболели коронавирусом в Медвежьегорске, Чалне-1, Куусиниеми, Хелюле, Лахденпохье и Верхнеолонецком.

Выздоровело за сутки 25 человек: выпиской могут похвастать 16 жителей Петрозаводска, по трое жителей Прионежского и Пряжинского районов, а также жители Суоярвского, Калевальского и Пудожского районов. Общее число жителей региона, поборовших вирус, на сегодня составляет 2313.

Смертельных случаев за сутки не зарегистрировали. Летальных исходов в Карелии по-прежнему 29.

За сутки на коронавирус проверили 951 жителя республики, а число людей, находящихся на самокарантине, выросло на 11 человек.