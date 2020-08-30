Нетрезвый рецидивист протащил инспектора на мотороллере в Парголово

Ранее лихач отсидел за убийство, разбой, кражу, хулиганство, угон и даже незаконный промысел котиков и бобров Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Днем 29 августа в Парголово экипаж ДПС заметил подозрительного мужчину на мотороллере: завидев полицейскую машину на Парковой улице, он стал набирать скорость. Стражи дорожного порядка бросились в погоню. Неоднократные требования остановиться водитель на мотороллере игнорировал.

Спустя пять минут виражей по встречке мотороллер все-таки остановился на улице Ломоносова. Но это была лишь уловка лихача.

– Инспектор выбежал из патрульного автомобиля и направился к мотороллеру, но водитель начал движение. Тогда инспектор, схватив мотороллер за задний багажник и водителя за воротник свитера, попытался остановить его, – сообщили «Комсомолке» в УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – Так водитель продолжал движение еще около 20 метров, после чего мотороллер с водителей и инспектором упал.

Неуловимого мужчину, от которого пахло спиртным, заковали в наручники. Выяснилось, что у него нет водительских прав. За свои 43 года лихач успел отсидеть за убийство, разбой, кражу, хулиганство, угон и даже незаконный промысел котиков и бобров. Теперь рецидивисту грозит еще одно уголовное дело, за насилие к представителю власти: инспектор обратился в больницу с ушибами и ссадинами.