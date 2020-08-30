Незнакомец на такси выстрелил в лицо жителю Петербурга

Таксиста, подвозившего стрелка, нашли, а вот сам преступник пока в розыске Фото: Олег ЗОЛОТО

Вечером 29 августа в одну из больниц в центре Петербурга доставили 19-летнего молодого человека. У мужчины был поврежден глаз. Доктора быстро увидели в травме пациента криминальный след и вызвали полицию.

– Мужчина пояснил, что в тот вечер на улице Чайковского у дома №6 неизвестный в результате внезапно возникшей ссоры выстрелил ему в лицо из предмета, похожего на газовый пистолет, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти. – После этого неизвестный скрылся на подъехавшем к месту такси «Хюндай Солярис».

Такси искали по плану «Перехват». Машина была остановлена на улице Руставели. За рулем сидел 45-летний таксист, который рассказал, что на место «расстрела» его вызвали через приложение. Забрав вооруженного пассажира, он доставил его на шоссе Революции, 84.

Правоохранители разыскивают стрелка, готовятся завести уголовное дело. Тем временем потерпевший молодой человек с контузией глаза поправляется дома.