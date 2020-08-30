18 093 человека за сутки проверили на коронавирус в Санкт-Петербурге

Всего в городе на Неве выявили 36 293 случая заболевания коронавирусной инфекцией Фото: Олег ЗОЛОТО

Последними коронавирусными цифрами поделились с «Комсомолкой» в оперативном штабе Санкт-Петербурга. На утро воскресенья, 30 августа, под наблюдением врачей находятся 332 человека. Из них в обсерваторе четверо, остальные – контактные.

– За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 18 093 человека, – сообщают в оперативном штабе Санкт-Петербурга. – Обработано 138 вызовов, которые поступили по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

По последним данным, в городе на Неве за все время пандемии выявили 36 293 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровело пока 25 625 петербуржцев. А вот 2 416 человек, к сожалению, умерло, в том числе 15 зараженных – за последние сутки. Выписку же, по официальным данным, за последние сутки получили 95 человек. Правда, заболевших за тот же срок выявили в два раза больше – 189 человек.