Петербургское лето-2020 стало самым сырым за последние три года

А вот 2016 и 2017 годы были для Петербурга еще более дождливыми Фото: Олег ЗОЛОТО

Хотя у петербургского лета еще остается в запасе пара дней, синоптики уже подвели предварительные итоги теплого сезона. Несмотря на обилие солнечных дней, лето-2020 для Петербурга умудрилось стать еще и сверх нормы «мокрым».

– Из месяца в месяц осадкомеры метеорологов переполнялись от выпавших дождей, – рассказал в сети ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. – Так, июнь принес в Северную столицу 114 процентов от месячной нормы (выпало 66 миллиметров осадков при норме в 58). В июле выпало 118 процентов от положенного (94 миллиметра при норме в 80). В августе, которые еще поливает город дождями, уже выпало 106 процентов от нормы месяца (86 миллиметров при норме 81).

В сумме солнечное и одновременно сырое лето уже получило 246 миллиметров небесной влаги и перевыполнило норму по дождям на 12 процентов.

– Кстати, это произошло первый раз за последние три года. А вот 2016 и 2017 годы были еще более дождливыми, тогда в Петербурге выпало 201 и 155 процентов от летней нормы, – отмечает Леус. – Но у лета 2020 года есть в запасе еще два дня.