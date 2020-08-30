У торговки масками и перчатками украли восемь миллионов рублей

Накануне пропажи женщина обналичила деньги через нового знакомого Фото: Олег ЗОЛОТО

Сумму с шестью нулями вынесли из квартиры 35-летней бизнеследи, которая занимается куплей-продажей актуальных в коронавирусное время средств индивидуальной защиты – масок и перчаток.

Накануне пропажи женщина провернула дело: предпринимательница перевела восемь миллионов рублей по безналичному расчету на расчетный счет другого предпринимателя (с которым, к слову, была знакома недавно), а он помог женщине обналичить сумму и передал ей те самые восемь миллионов рублей уже наличными.

Пропажу своих миллионов бизнесвумен заметила днем 29 августа.

– Неизвестный неустановленным способом вошел в квартиру потерпевшей, расположенную в одном из домов на проспекте Непокоренных, в период с 20:00 28 августа до 10:30 29 августа и похитил восемь миллионов рублей, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

По факту исчезнувших миллионов идет проверка.