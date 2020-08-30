На вандалов, разрисовавших Эрмитаж граффити, завели уголовное дело

Творчество «художников» коснулось Зимнего дворца и Малого Эрмитажа Фото: Артем КИЛЬКИН

Граффити на фасаде Эрмитажа довело до уголовного дела. По статье «Вандализм» будут судить двух «уличных художников» 23 и 31 года, которые в шесть утра 29 августа вооружились аэрозольным баллончиком и направились к Зимнему дворцу.

– Из аэрозольного баллончика граждане нанесли на фасад зданий музейного комплекса, расположенного на Дворцовой набережной, дом 36 (Малый Эрмитаж. – Прим. ред.) и дом 38 (Зимний дворец. – Прим. ред.), надписи, не имеющие смысловой нагрузки, – сообщили «Комсомолке» в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Спустя 10 минут после того, как фасад Зимнего стал «арт-объектом», вандалов задержали. Произошло это у дома №34: по всей видимости, «художники» собирались расписать и Большой Эрмитаж.

На хулиганов завели уголовное дело, один из мужчин – под подпиской о невыезде. Кстати, творчество вандалов с фасадов Эрмитажа уже оттерли.