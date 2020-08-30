340 артснарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной обезвредили за месяц в Санкт-Петербурге

Все взрывоопасные находки уничтожили на полигоне. Фото: ЗВО

Сотни взрывоопасных предметов нашли и обезвредили в Петербурге и Ленобласти за август 2020 года. Всего за месяц мобильные группы разминирования инженерно-саперного полка Западного военного округа вывезли и утилизировали больше 340 артснарядов и боеприпасов времен Великой Отечественной войны.

– Боеприпасы и артиллерийские снаряды разного калибра обнаруживали на строительных площадках, на частных садовых участках, в лесных массивах, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ЗВО. – Специалисты саперных подразделений каждый день отрабатывали более десятка заявок по разминированию.

В числе найденных и обезвреженных были и советские, и немецкие боеприпасы. Несмотря на возраст, большинство продолжало быть опасными.

Все взрывоопасные находки уничтожили на полигоне. В работе специалисты использовали новейший Мобильный инженерный комплекс разминирования, который включает в себя устройства инженерной разведки местности, роботизированный комплекс «Кобра» и особые костюмы.