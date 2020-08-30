На «Сортавале» иномарка с ребенком пробила барьерное ограждение

Автомобиль улетел на повороте с мокрой дороги. Фото: «Мегаполис-онлайн»

Серьезная авария с одним участником произошла сырым утром 30 августа на трассе «Сортавала». На 10 километре около 09:00 «БМВ» пробил барьерное ограждение и вылетел с дороги. Внутри иномарки находились мама и ребенок.

– Водитель – 32-летняя женщина – не справился с управлением и наехал на ограждение, – сообщили «Комсомолке» в пресс-службе УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Мама получила тяжелые травмы, ее сын - в удовлетворительном состоянии. Фото: «Мегаполис-онлайн»

Мама-автомобилистка получила травмы средней степени тяжести, однако к моменту госпитализации ее состояние ухудшилось, и к докторам она попала уже в тяжелом состоянии. Ее маленький пассажир – девятилетний сын – был доставлен в больницу в удовлетворительном состоянии.

По факту аварии сейчас проводится проверка. Судя по сделанным очевидцами кадрам, автомобилистка не смогла вписаться в поворот к автозаправочной станции на мокрой дороге.