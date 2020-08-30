Перед общежитиями СПбГУ выстроилась огромная очередь

Широкая очередь растянулась примерно на 300 метров. Фото: vk.com/lyandpy

Толпа первокурсников мерзнет перед проходной Петродворцового учебно-научного комплекса СПбГУ. Сегодня, 30 августа, в 09:00 стартовало заселение первокурсников в студгородок, состоящий из 10 общежитий.

Заселение началось сегодня, и все хотят успеть до 1 сентября. Фото: vk.com/lyandpy

– Поселиться можно до 7 сентября, но учеба – с 1 сентября, и все хотят успеть до начала учебного года, – рассказывают в соцсетях старшие жители студгородка. – На вход работает одно окошко для выдачи пропусков.

«Шокирующие фото» с места событий стали появляться в сети уже с полудня. По словам очевидцев, очередь шириной в пять-десять человек растянулась до Цветочной улицы, то есть примерно на 300 метров. К началу третьего часа дня ожидающие в очереди студенты были готовы начать жарить шашлыки.

В очереди уже шутят про шашлыки. Фото: vk.com/lyandpy

К слову, по данным заселившихся в кампус в предыдущие годы, раньше таких столпотворений перед проходной не замечалось: «очереди были в пять человек». Возможно, причина не только в только что стартовавшем заселении, но и в повышенных мерах противокоронавирусной безопасности.