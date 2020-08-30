ЛАЭС «заминировали» электронным письмом с адреса православного ТВ-канала

Письмо «от телевизионщиков», напрашивающееся на уголовную статью, передали в Главное следственное управление МВД Фото: Александр ГЛУЗ

Странное письмо получили вчера, 29 августа, в пятом часу дня в администрации торгово-развлекательного комплекса «Лето» в Петербурге. В послании говорилось, что Ленинградская атомная электростанция, находящаяся в Сосновом Бору, заминирована. Но, что самое любопытное, сообщение о теракте пришло с электронного адреса одного популярного российского православно-консервативного ТВ-канала.

Угрожающее письмо сразу переслали в полицию.

– В результате осмотра зданий и прилегающей территории ЛАЭС взрывчатых веществ и взрывных устройств обнаружено не было, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Эвакуация, по решению администрации, не проводилась.

Осматривать электростанцию закончили только к половине седьмого вечера. В работах задействовали четверых правоохранителей.

Письмо «от телевизионщиков», напрашивающееся на уголовную статью, вместе с материалами проверки передали в Главное следственное управление МВД Петербурга и Ленобласти.