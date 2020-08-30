Две одинокие пенсионерки с коронавирусом скончались за сутки в больницах Петербурга

Медики попросили правоохранителей отыскать и оповестить о смерти родственников женщин Фото: Артем КИЛЬКИН

Два летальных исхода среди пациентов, борющихся с коронавирусной инфекцией, зафиксировали в Санкт-Петербурге вечером пятницы, 28 августа, и в субботу, 29 августа. О первом трагическом случае в полицию сообщили из больницы №40 в Сестрорецке.

– Около 23:00 28 августа в больнице скончалась 89-летняя пациентка, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах. – Женщина была доставлена в клинику с внебольничной пневмонией и подозрением на «ковид» 17 августа.

Медики попросили правоохранителей отыскать и оповестить о смерти женщины ее родственников.

Около 14:00 29 августа в больнице Святого Георгия умерла 82-летняя пациентка, у которой диагностировали коронавирусную инфекцию. Женщину пытались выходить в клинике с 9 августа. С полицией доктора также связались, чтобы оповестить семью о гибели пенсионерки.