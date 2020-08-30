Последний день лета-2020 в Ленобласти запомнится ливнями

В Петербурге 31 августа пройдет спокойнее, но тепла в городе на Неве не обещают Фото: Олег ЗОЛОТО

Понедельник, 31 августа, выдастся в Ленинградской области не очень-то летним: синоптики обещают 47 региону проливные дожди. Не закончатся они и в первый день осени.

– 31 августа ночью на северо-западе Ленобласти местами ливни, днем сильные дожди ожидаются в южных и восточных районах, – предупреждают в ГУ МЧС по Ленинградской области. – 1 сентября ночью и утром местами также ожидаются ливни.

По данным Северо-Западного Росгидромета, воздух в Ленобласти в последний день лета прогреется максимум до 19 градусов, а ночью и вовсе похолодает в некоторых районах до восьми градусов.

В Петербурге 31 августа пройдет спокойнее. Но и такого тепла, как у соседей, в городе на Неве не обещают.

– Облачная с прояснениями погода. Кратковременные дожди, местами небольшие, – перечисляют в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. – Температура воздуха ночью – 11-13 градусов, днем – 15-17 градусов.