90-летнюю пенсионерку, ушедшей по грибы неделю назад, нашли мертвой

Только 29 августа в лесах Ленобласти заблудились 10 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пожилая жительница поселка Бородинское, что под Выборгом, ушла в лес по грибы еще 25 августа. С собой 90-летняя женщина взяла палочку, две корзинки и валидол: мобильником старушка не пользуется.

Когда к вечеру бабушка домой так и не вернулась, внуки забили тревогу и обратились в полицию. Отыскали женщину лишь к вечеру 29 августа. К сожалению, мертвой.

– В лесном массиве у поселка Бородинское был обнаружен труп пожилой женщины с кардиостимулятором, – сообщил «Комсомолке» источник в правоохранительных органах.

На тело пенсионерки с больным сердцем наткнулись специалисты пожарной части. Женщину опознала внучка, которая и заявляла в полицию.

Только 29 августа и только по данным обращений в полицию в лесах Ленобласти заблудились 10 человек. Среди них была и целая семья из мамы, папы и двух маленьких детей, которые по счастливой случайности набрели на железнодорожные пути и сели на электричку. Самостоятельно смогла выйти из леса и одна пенсионерка. Поиски остальных пропавших продолжаются.