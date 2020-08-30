Сервисы дистанционной оплаты парковок Петербурга не работали три часа

В течение дня автомобилистам пришлось пользоваться паркоматами Фото: Олег ЗОЛОТО

Сервисы оплаты парковок в центре Петербурга выключились на три часа. Неполадки в оплате стоянки по смс, а также через личный кабинет на сайте parking.spb.ru и в приложении «Парковки Санкт-Петербурга» автомобилисты заметили еще в два часа дня воскресенья, 30 августа.

– Сервисы оплаты парковки были временно недоступны в связи с проведением регламентных работ по оптимизации информационной системы Санкт-Петербурга «Единое городское парковочное пространство», – пояснили «Комсомолке» в пресс-службе Городского центра управления парковками. – Оптимизация позволит повысить эффективность работы дистанционных сервисов оплаты парковки.

В течение дня автомобилистам пришлось пользоваться паркоматами. Завершили оптимизацию только к половине шестого вечера. Тогда же водителям вернули возможность расплачиваться дистанционно.