Трое избили монтировкой борца с незаконной торговлей в Петербурге

На крыльце ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти уже организовали одиночный пикет в защиту Виноградова. Фото: Сообщество «VinogradovLife & Незаконная торговля» во «ВКонтакте»

– Только что произошло нападение на меня! – написал в соцсетях сегодня около 16:00 борец с незаконной торговлей в Петербурге Александр Виноградов, приложив окровавленные фото и видео.

Александр – руководитель общественной организации по защите прав потребителей «Потребнадзор». По его словам, во дворах на проспекте Науки его караулили несколько дней. К слову, это не первый случай нападения на противника торговли вне закона.

Спустя полчаса Александр уже ехал в машине «Скорой помощи» с шиной на ноге. Мужчину отвезли в больницу.

– Трое били монтировками по ногам и голове, – сообщил активист.

По словам соратников Александра, ему «пробили голову и сломали ногу». Чтобы привлечь внимание к нападению, на крыльце ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти организовали одиночный пикет: от полиции требую взять дело избитого Виноградова на контроль.