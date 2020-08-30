Такси взлетело над каналом Грибоедова и спровоцировало аварию с двумя пострадавшими

В аварии участвовало четыре автомобиля. Фото: vk.com/spb_today

Грохот железа и визг шин разбудили жителей домов на Гороховой улице сегодня, 30 августа, около половины десятого утра. В центре Петербурга столкнулись сразу четыре автомобиля.

– Сплю я себе в свой законный выходной и тут – удар. На пересечении Гороховой и Казанской, – написал в сети житель одного из домов Глеб. – Один водитель получил серьезные травмы ног. Все живы.

По данным УГИБДД МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, у дома №27 столкнулись «Фольксваген», «Рено», «Шкода» и «Хюндай».

– Травмы легкой степени тяжести получили 30-летний водитель «Фольксвагена» и 71-летний водитель «Рено», – сообщают в ГИБДД.

Водитель был лишен прав в конце июня сроком на полтора года за отказ от медосвидетельствования. Фото: vk.com/spb_today

Судя по кадрам камер видеонаблюдения, виновником аварии стал именно «Фольксваген» из парка «Яндекс.Такси». За секунду до столкновения автомобиль, набравший большую скорость, буквально взлетел над Каменным мостом через канал Грибоедова и вписался в стоящие на перекрестке машины.

Вторым пострадавшим стал водитель «Рено». Фото: vk.com/spb_today

По неофициальным данным, водитель такси (уроженец Ленинграда) был нетрезв и, более того, лишен прав в конце июня сроком на полтора года за отказ от медосвидетельствования. Оперативно связаться с «Яндекс.Такси» для получения комментария не удалось.