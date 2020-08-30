Житель Гатчины прокатился на вейке по затопленной улице

Вода стоит на свежезаасфальтированной улице и участках примыкающих улиц уже три дня Фото: Скриншот с видео

На днях в Гатчине закончили ремонтировать улицу Авиатриссы Зверевой – и теперь местные жители по ней – нет, не летают: плавают… У местных закралось подозрение, что ремонтники либо забыли про ливневку, либо залепили ее асфальтом.

– Свежий асфальт положили на улице Зверевой – и все, дорогу затопило, – поделился в сети житель Гатчины Евгений. – Про пешеходов вообще молчу!

Вода стоит на свежезаасфальтированной улице и участках примыкающих улиц уже три дня. Вчера гатчинец Александр прокатился по автодороге… на вейке – доске на тросе. Ее вейкбордист прицепил к автомобилю. Еще немного ливней – и у Александра вполне получится показывать на затопленной улице трюки.

– Не дорога, а озер, можно на вейке кататься, – написал в сети Александр. – Отличная работа, классный ремонт.

А сегодня на улице Зверевой уже поселились утки.

– Третий день вот такая ерунда! – пожаловался в сети житель Гатчины Дмитрий. – И никто ничего не делает.