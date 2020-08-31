Погода в Санкт-Петербурге на 31 августа 2020 года: Дожди и осенняя прохлада

В последний день лета в Петербурге будет с осенней погодой Фото: Олег ЗОЛОТО

Наступил последний день лета, которое в Санкт-Петербурге прошло необычно солнечно. Погоду в понедельник, 31 августа 2020 года, в Северной столице будет определять атмосферный фронт. В городе пройдут дожди и будет прохладно. Выходя из дома лучше всего прихватить зонт.

- В последний день календарного лета синоптическую ситуацию в Северной столице будет определять атмосферный фронт. Его стараниями ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди. Температурный фон окажется в пределах климатической нормы, - сообщил ведущий синоптик центра "Фобос" Михаил Леус.

По его прогнозу, в понедельник в Петербурге воздух прогреется до плюс 17-19 градусов, по Ленинградской области от 15 до 20 градусов. Ветер еще летний - южный, юго-западный 3-8 метров в секунду.

А в перый день осени в город придут постоянные дожди. 1 сентября Петербург окажется холодной части циклона, что изменит погоду.