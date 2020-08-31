Рейс из Симферополя в Санкт-Петербург задержали на восемь часов

Самолет из Симферополя в Петербург задержали более чем на 8 часов Фото: СОЦСЕТИ

Жители Санкт-Петербурга задержали в курортном городе Симферополь из-за проблем с самолетом. Вечером в воскресенье, 30 августа 2020 года, пассажиры рейса авиакомпании "России", который должен был вылететь в Северную столицу в 16:00, пожаловались, что не могут улететь домой. С самого утра они ждут самолет.

- Два раза сажали в самолет, два раза высаживали обратно, в итоге сидим в аэропорту. Багаж не выдают, в гостиницы не размещают, когда улетим не говорят. В аэропорту все пассажиры с 12-13 часов дня, - рассказали пассажиры.

Данное сообщение появилось в соцсети в 23 часов. В общей сложности, самолет в Петербург был задержан более чем на восемь часов.

Позже авиакомпания разместила пассажиров в гостиницы и предоставила горячее питание. Отмечается, что самолет полетит в Петербург следующим рейсом из Симферополя.