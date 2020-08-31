Названа новая дата открытия кинотеатров и фудкортов в Санкт-Петербурге

В Петербурге могут отменить ограничения для фуд-кортов и кинотеатров с 12 сентября Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге могут открыть кинотеатры, концертные залы и фудкорты с 12 сентября 2020 года, если не пойдет ухудшение эпидемиологической ситуации. Как стало известно в понедельник, 31 августа 2020 года, эту инициативу уже обсуждают в Смольном.

- Мы собираемся посмотреть, как повлияет на заболеваемость начало учебного года. Если последствия не будут крайне неблагоприятными, то будем дальше снимать ограничения, - пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на вице-губернатора Петербурга Евгения Елина.

В минувшую пятницу, 28 августа, губернатор Александр Беглов обратился к Роспотребнадзору с просьбой смягчить ограничения для кинотеатров, фудкортов, концертных залов, а также магазинов-"островков" в торговых центрах. Он отметил, что их владельцы несут большие убытки, так как закрыты уже с марта.

Напомним, что ранее дата открытия кинотеатров была назначена на 20 сентября.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: