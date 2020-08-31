Метро "Шушары", "Проспект Славы" и "Дунайская" закрыли утром 31 августа 2020 года в Санкт-Петербурге

Три станции метро на "фиолетовой" ветке закрыли утром 31 августа в Петербурге Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге с самого утра понедельника, 31 августа 2020 года, прекратилось движение сразу по трем станциям метрополитена. С 9:25 часов утра на "фиолетовой" ветке закрылись станции "Шушары", "Проспект Славы" и "Дунайская". Пассажирам приходится добираться до "Международной".

- С 09:25 станции "Шушары", "Дунайская", "Проспект Славы" закрыты по технической причине, движение поездов осуществляется от станции "Международная" до станции "Комендантский проспект", - услышали объявление пассажиры метрополитена.

Что именно за техническая проблема, закрывшая сразу три станции, в метрополитене не уточнили.

Сейчас горожане пытаются добраться до ближайших станций метро - "Купчино" или "Рыбацкое".

Когда движение поездов будет снова полностью восстановлено по "фиолетовой" ветке, не сообщается.