Теплосети 16 детских садов и школ Санкт-Петербурга реконструировали к началу учебного года

К началу учебного года ГУП ТЭК реконструировал теплосети на территориях 16 детских садов и школ Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге к началу учебного года ГУП ТЭК реконструировал теплосети на территориях 16 детских садов и школ. В понедельник, 31 августа 2020 года, Смольный отчитался о проведении работ.

- К 1 сентября учреждения образования должны быть полностью подготовлены к новому учебному году и к отопительному сезону. К этому сроку необходимо завершить реконструкцию теплосетей рядом с ними и благоустроить прилегающие территории, - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

За короткий срок компания провела работы в Калининском районе в четырех детских садах и трех школах, Высшей банковской школе и акушерском колледже. В Выборгском районе замена сетей велась на территории школы и Садово-архитектурного колледжа.

Также реконструированы сети в Центре детского и юношеского творчества «Охта» и в детском саду Красногвардейского района, в Детской музыкальной школе имени Андреева Московского района и в двух детских садах Приморского района.