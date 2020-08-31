Более 10 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10203 человека Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Уже традиционно в Санкт-Петербурге на выходных снижается количество тестирований на коронавирус. Так, по данным Смольного от понедельника, 31 августа 2020 года, за последние сутки были обследованы чуть более 10 тысяч человек.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 10203 человека, - рассказали в администрации города.

Под медицинским наблюдением находится 309 человек. Из них 4 - в обсерваторе, 305 - контактные.

Сейчас Петербург активно готовится ко второй волне коронавируса. Всего с начала эпидемии инфекция была официально подтверждена почти у 36,5 тысяч горожан. Из них выздоровели более 25,6 тысяч пациентов, умерли более 2,4 тысяч человек.

Также эпидемиологи и врачи советуют горожанам сделать прививки от гриппа. Это поможет уберечь себя от возможных осложнений протекания болезни.

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