Петербуржец убил жену и тещу, которые пытались его отравить

Мужчина убил жену и тещу, решив, что они собираются его отравить Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Санкт-Петербурге пенсионер убил жену и тещу, когда решил, что женщины пытаются его отравить. В ночь на воскресенье, 30 августа 2020 года, в полицию позвонил 35-летний мужчина, который рассказал, что в квартире его родителей и бабушки в доме 76/1 по Октябрьской набережной произошла поножовщина.

- Прибыв на место полицейские обнаружили труп 86 летней женщины и ее 59-летнюю дочерь. Женщина была еще жива, ее быстро госпитализировали в больницу, но от травм она умерла, - сообщил "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

У пенсионерки были травмы головы, а у женщины переломало все тело, а также ножевые раны на шее.

По подозрению в убийстве был задержан 63-летний мужчина, муж и зять скончавшихся. На допросе он признался в преступлении, заявив, что жена и теща пытались его отравить.

После задержания, мужчина попал в госпиталь с подозрением на инфаркт. Сейчас он находится в реанимации.

По факту полиция возбудила уголовное дел.