Фестиваль водных фонариков начнется в Санкт-Петербурге 4 сентября

В Петербурге пройдет фестиваль Водных фонариков с 4 по 6 сентября Фото: СОЦСЕТИ

В пятницу, 4 августа 2020 года, в Санкт-Петербурге стартует ставший уже традиционным Фестиваль водных фонариков. Праздник будет проходить три дня - с пятницы по воскресенье. За это время петербуржцы и гости города могут успеть самые сокровенные желания и насладиться красочной программой мероприятия.

- 4, 5 и 6 сентября в Юсуповском саду пройдет уже традиционный Фестиваль водных фонариков. На сцене фестиваля выступят артисты оперы и балета, покажут лазерное и огненно-пиротехническое шоу, а перед началом концертной программы у подножия Юсуповского дворца устроят исторический бал, - рассказали организаторы.

Также в саду специально для гостей будут играть музыканты: скрипачи, саксофонисты и арфисты. По пути можно будет встретить трехметровых ходулистов, у которых для каждого есть уникальное предсказание на год.

Центральным событием праздника станет спуск на воду фонариков в форме кубов и лотосов, которые, согласно древней легенде, исполняют любые мечты. Фонарики гостям выдадут при входе