Грибник чудом спасся от медведя в лесу под Санкт-Петербургом

Мужчина встретил медведя, пока собирал грибы и ягоды в лесу в Ленинградской области Фото: принтскрин видео.

Житель Санкт-Петербурга повстречал в лесу в Ленинградской области медведя. В пятницу, 28 августа 2020 года, 35-летний мужчина отправился по грибы, да по ягоды в лес в поселке Кутузовское, Приозерского района. Пока он смотрел себе под ноги, оказалось, что молодой хозяин леса смотрел на него. О встрече с медведем мужчина рассказал в социальной сети.

- Собирал сегодня грибы и ягоды! В десяти метрах от меня слышу хруст, поворачиваюсь, а там Миша. Еще и на меня побрел, - рассказал грибник.

Мужчина даже смог снять медведя на видео. На кадрах молодое животное - 1-3 лет. Несмотря на это, все равно опасное.

Петербуржец сразу понял - бежать от медведя не вариант. Тогда он принялся шуметь, шипеть и кидать в него палки. Миша, встретив такое поведение, сначала чуть отошел, а после и вовсе сбежал.

"КП-Петербург" попыталась узнать подробности этой встречи, однако мужчина рассказывать детали не захотел.