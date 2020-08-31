Новейший ядерный энегоблок запустили на Ленинградской АЭС

Новый блок Ленинградской АЭС-2 вышел на минимально контролируемый уровень мощности / Фото: Росэнергоатом

В понедельник, 31 августа 2020 года, на Ленинградской АЭС под Санкт-Петербургом заработал новейший энергоблок №6 с реактором ВВЭР-1200. Установка впервые была выведена на минимально-контролируемый уровень мощности. Это означает, что аппаратура контроля зафиксировала устойчивую мощность в активной зоне реактора. Теперь в нем находится самоподдерживающаяся управляемая ядерная реакция.

- Это позволит нам безопасно провести ряд тестирований и проверить физические характеристики активной зоны реактора на соответствие требованиям проекта. После того, как эти операции будут завершены и расчеты поступят в Ростехнадзор, нам остается получить разрешение на энергопуск и начать поэтапный набор мощности, - отметил главный инженер Ленинградской АЭС-2 Александр Беляев.

В течение недели на блоке пройдет больше 50 тестирований. Полный ввод в эксплуатацию ректора запланирован на 2021 гол. Он сменит на посту энергоблок №2, который проработал 45 лет.