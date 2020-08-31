Вакцину от гриппа для взрослых привезли 31 августа в Санкт-Петербургу Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Вакцина от гриппа для взрослых в понедельник, 31 августа 2020 года, наконец приехала в Санкт-Петербург. Теперь ампулы будут развозить по поликлиникам и мобильным пунктам. Массовая прививочная кампания начнется через несколько дней. В 2020 году планируется привить более 3 миллионов человек.

На минувшей неделе в Выборгском районе у метро "Проспект Просвещения" уже начал работать первый мобильный пункт вакцинирования. Это значит, что администрация района сама закупила лекарство. Но привиться там может житель любого района.

- Для вакцинирования при себе необходимо иметь паспорт и медицинский полис. К какому медицинскому учреждению прикреплен петербуржец, значения не имеет, - рассказала "КП-Петербург" пресс-секретарь комитета по здравоохранению Ольга Рябинина.

Некоторые районы также уже закупили вакцину. Однако официальной информации сейчас нет.

Также 31 августа началась вакцинация детей во всех детских поликниниках.