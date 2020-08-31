Движение по новой развязке, соединяющей Мурино с КАД, откроют к 10 сентября

Стоимость строительства составляет порядка 800 млн рублей. Заказчиком стройки выступает ГКУ «Ленавтодор».

Строительство развязки с кольцевой автодороги в Мурино завершили. Открыть движение транспорта по ней планируют в первой половине сентября. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

- Было принято решение увязать запуск нашего съезда с КАД с окончанием ремонтных работ на КАДе, чтобы не допустить транспортного коллапса, - отметил Денис Седов. - Планируем запуск развязки до 10 сентября.

Он обратил внимание на то, что транспортная нагрузка на дорожную сеть в районе Мурино составляет больше 15 тысяч машин в сутки. Поэтому такое явление как пробки здесь постоянное. Автомобилисты давно просили решить этот вопрос и их услышали: развязку начали строить в 2017 году. Ее стоимость составила 800 миллионов рублей. Ожидается, что с открытием нового объекта дорожная ситуация заметно улучшится.