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Общество

Движение по новой развязке, соединяющей Мурино с КАД, откроют к 10 сентября

Ее запуск решили синхронизировать с окончанием ремонтных работ на кольцевой дороге
Полина ШандракПолинаШандрак
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Стоимость строительства составляет порядка 800 млн рублей. Заказчиком стройки выступает ГКУ «Ленавтодор».

Стоимость строительства составляет порядка 800 млн рублей. Заказчиком стройки выступает ГКУ «Ленавтодор».

Строительство развязки с кольцевой автодороги в Мурино завершили. Открыть движение транспорта по ней планируют в первой половине сентября. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

- Было принято решение увязать запуск нашего съезда с КАД с окончанием ремонтных работ на КАДе, чтобы не допустить транспортного коллапса, - отметил Денис Седов. - Планируем запуск развязки до 10 сентября.

Он обратил внимание на то, что транспортная нагрузка на дорожную сеть в районе Мурино составляет больше 15 тысяч машин в сутки. Поэтому такое явление как пробки здесь постоянное. Автомобилисты давно просили решить этот вопрос и их услышали: развязку начали строить в 2017 году. Ее стоимость составила 800 миллионов рублей. Ожидается, что с открытием нового объекта дорожная ситуация заметно улучшится.