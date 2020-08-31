Останки без вести пропавшей женщины нашли в лесу Ленобласти

Скелетированные останки пропавшей женщины нашли в лесу под Санкт-Петербургом Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Ленинградской области нашли скетелированные останки женщины. Утром в воскресенье, 30 августа 2020 года, в полицию позвонил 24-летний парень, житель поселка Рощино Выборгского района. Он рассказал, что в лесу нашел человеческие кости. Наряд немедленно выехал на место.

- Станки были обнаружены в 10 метрах от моста через реку Рощинка. Эксперты нашли на месте кости, предметы одежды, сумку с личными вещами и телефон, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Сохранившиеся вещи помогли криминалистам предварительно установить личность тела. Предположительно, это 48-летняя жительница Петербурга, которая пропала без вести 7 февраля 2019 года. Ее розыском занимался Фрунзенский район города.

Сейчас останки тела отправлены на экспертизу, чтобы точно установить личность тела и причины смерти.