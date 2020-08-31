Потолок рухнул в Гидрокорпусе Политехнического университета Санкт-Петербурга

В Политехническом университете Петербурга обвалился потолок, идет проверка Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Политехническом университете Санкт-Петербурга рухнул потолок. О ЧП в Гидрокорпусе вуза, расположенном в доме 29 на Политехнической улице, стало известно в четвертом часу дня в понедельник, 31 августа 2020 года. "КП-Петербург" попыталась узнать подробности о происшествии.

- Потолок действительно упал, - подтвердили в пресс-службе Политеха. - В данныи момент работает комиссия. Предварительные результаты будут завтра.

О масштабах инцидента официальных данных не сообщается. От свидетелей также информация не поступала. На данный момент МЧС проводит проверку.

Что произошло накануне Дня знаний, когда студенты вернулись бы в аудитории. Находились ли люди в корпусе в момент обвала, также не сообщается.

Подобный инцидент уже происходил в университете. В 2017 году потолок обрушился в аудитории прямо во время лекции. Тогда один студент попал в больницу с травмой головы.