Стали известны подробности смерти человека в тоннеле метро Санкт-Петербурга

Следственный комитет начал проверку после нахождения трупа в тонне петербургского метро Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Следственный комитет Санкт-Петербурга начал проверку инцидента, произошедшего утром в понедельник, 31 августа 2020 года, в городском метро. Около 9:25 часов движение от станции "Шушары" до "Проспекта Славы" была остановлено на час. В перегоне между "Шушарами" и "Дунайская" был обнаружен труп человека. В СК рассказали детали произошедшего.

- Известно, что умерший мужчина 1998 года рождения. У него имеются травмы, характерные для удара подвижным составом электропоезда, - рассказали в комитете.

Тело обнаружил один из машинистов. В метрополитене отметили, что погибший не является сотрудником подземки.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначаются необходимые экспертизы, проводится комплекс мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств происшедшего.

Перебои в движениях поездов длились около часа. С 10:33 часов метро работает в штатном режиме.

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