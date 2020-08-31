Школа загорелась накануне 1 сентября в Санкт-Петербурге

Школа №411 задымилась в Петергофе. Фото: vk.com/petergof.online

Школа №411 загорелась накануне 1 сентября в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщили очевидцы в сообществе «Петергоф.Онлайн» во «Вконтакте». По фотографиям видно, что на место прибыли пожарные. По сообщениям местных жителей, понадобилась срочная эвакуация взрослых и детей из здания. Чуть позже в МЧС уточнили, что открытого горения внутри школы не было – только лишь задымление в столовой.

- Вызов поступил в 16:27 от школы №411, находящейся на улице Ботанической в доме №6. Пожарные подразделения оперативно выехали на место. По их словам, в здании наблюдается задымление в помещении столовой. Проводится разведка, - передает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

К счастью, из школы быстро эвакуировали всех людей еще до прибытия пожарных. Как доложил охранник спасателям, на улицу мигом выбежали 38 взрослых и 24 ребенка.