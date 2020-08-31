Появились подробности пожара, вспыхнувшего в школе Санкт-Петербурга накануне 1 сентября

Пожар вспыхнул в столовой школы №411 в Санкт-Петербурге. Фото: vk.com/peterhof_patrul

Спасатели МЧС озвучили подробности пожара, вспыхнувшего в школе №411 в Петродворцовом районе Санкт-Петербурга. Напомним, ранее сообщалось, что в столовой произошло задымление. Однако теперь эту информацию опровергли. Оказывается, что пожар все же был – горело холодильное оборудование на площади шести «квадратов».

На место прибыли несколько единиц техники МЧС. Фото: vk.com/peterhof_patrul

- В 17:07 пожарные локализовали огонь. Сработала автоматическая сигнализация, все эвакуировались, и никто не пострадал. Предварительная причина – произошло короткое замыкание в электрооборудовании, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Напомним, когда спасатели МЧС прибыли на место, все люди уже эвакуировались из школы. Всего на улицу выбежали 62 человека: 38 взрослых и 24 ребенка. Будет ли школьная столовая работать в обычном режиме с 1 сентября, пока неизвестно.