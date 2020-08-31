Больше 400 магазинов и заведений общепита закрылись в 2020 году в Санкт-Петербурге

416 стрит-ритейла закрылись в Санкт-Петербурге в первом полугодии 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

416 заведений стрит-ритейла (объекты в первом этаже жилого дома - Прим.Ред.) закрылись в Санкт-Петербурге за первые шесть месяцев 2020 года. Это больше чем в 2 раза показателей за аналогичный период 2019 года. Больше всего пострадал общепит, это 41% из числа закрытого стрит-ритейла. В списке значатся рестораны, бары и кофейни. На втором месте по закрытиям – продуктовые магазины.

- К примеру, прекратили работу 3 заведения сети «Север. Метрополь», 2 заведения сети «Евразия». В сегменте продуктовых магазинов закрылись точки сети «Народная 7Я семьЯ», Spar, а также 2 магазина «ВкусВилл». Снижены и темпы открытий стрит-ритейла. За первое полугодие открылись 402 заведения, что на 20% меньше, чем год назад, - передают аналитики консалтинговой компании Knight Frank.

По мнению экспертов, в изменениях на рынке стрит-ритейла, безусловно, виноват коронавирус. Ограничения по инфекции длились почти 4 месяца, что наложило свой отпечаток.