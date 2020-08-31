Огромная пробка возникла на ЗСД из-за массовой аварии вечером 31 августа

Пробка почти 8,5 км возникла на ЗСД вечером 31 августа. Фото: vk.com/spb_today

Длинная пробка собралась на ЗСД из-за массовой аварии вечером 31 августа в Северной столице. Фотографии с места происшествия появились в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте». По словам очевидцев, столкнулись четыре машины перед съездами на Краснопутиловскую и Автомобильную улицы. Судя по снимкам, перекрыты две полосы движения в сторону Дачного проспекта.

- Длина пробки составила 8,4 километра. Он растянулась от Канонерского острова до Ленинского проспекта и продержалась 1 час и 20 минут, - передает сервис «Яндекс.Пробки».

В целом, к 19:30 максимальная загруженность дорог Северной столицы поднялась до 8 баллов, что на 1 балл больше, чем обычно. Вечером понедельника плотнее всего было движение на Московском шоссе по направлению в центр, затем от проспекта Славы к Народной улице и от Невского проспекта к площади Александра Невского.