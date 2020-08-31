Две полосы движения перекроют на КАД на мосту через реку Оккервиль

На участке КАД между Колтушским и Мурманским шоссе перекроют две полосы движения. Фото: Олег ЗОЛОТО

Автолюбителей Санкт-Петербурга поспешили предупредить о перекрытии двух полос движения на участке КАД между Колтушским и Мурманским шоссе. Речь про мост через реку Оккервиль, на котором будет идти ремонт. Работы продлятся только три дня с начала сентября. Водителям стоит помнить о скоростном ограничении на мосту.

- На участке будут ремонтировать щебеночно-мастичные деформационные швы. Из-за работ с перекроют для движения третью и четвертую полосы, а по первой и второй введут ограничение скоростного режима – до 50 км/ч. Приносим извинения водителям за временные неудобства, - передает пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Ремонтировать мост будут на обоих направлениях. 1 и 2 сентября рабочие займутся 49-м километром внутреннего кольца КАД, а 2 и 3 числа – 91-м километром внешнего кольца. На месте установят соответствующие дорожные знаки и водоналивные барьеры. Информацию о перекрытиях также сообщат на табло КАД.